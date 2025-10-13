Mundo

Trump dice estar listo para un acuerdo con Irán

JERUSALÉN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo -tras el éxito de su intervención en el pacto de Israel con Hamás para un cese al fuego- que quiere alcanzar un acuerdo de paz con Teherán. El mandatario resaltó además que está listo para hacerlo cuando los iraníes lo estén.

Por AFP
13 de octubre de 2025 - 09:33
Combinación de fotos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el ayatolá iraní, Ali Jameneí.
Combinación de fotos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el ayatolá iraní, Ali Jameneí.012139+0000 ALEX WONG

En un discurso ante el Parlamento de Israel, Donald Trump se refirió a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares clave en la República Islámica de Irán a principios de este año.

“Encajaron un gran golpe, ¿no? (...) Lo recibieron por un lado, por el otro, y ¿saben que? Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos”, dijo Trump ante los diputados israelíes.

“¿Estarían contentos con eso? Sería agradable, creo. Porque creo que ellos lo quieren”, afirmó. “Estamos listos cuando ustedes lo estén”, lanzó el estadounidense dirigiéndose a Irán.

