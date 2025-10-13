Trump dice estar listo para un acuerdo con Irán

En un discurso ante el Parlamento de Israel, Donald Trump se refirió a los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares clave en la República Islámica de Irán a principios de este año.
“Encajaron un gran golpe, ¿no? (...) Lo recibieron por un lado, por el otro, y ¿saben que? Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos”, dijo Trump ante los diputados israelíes.
“¿Estarían contentos con eso? Sería agradable, creo. Porque creo que ellos lo quieren”, afirmó. “Estamos listos cuando ustedes lo estén”, lanzó el estadounidense dirigiéndose a Irán.