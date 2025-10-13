Trump dice estar listo para un acuerdo con Irán

JERUSALÉN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo -tras el éxito de su intervención en el pacto de Israel con Hamás para un cese al fuego- que quiere alcanzar un acuerdo de paz con Teherán. El mandatario resaltó además que está listo para hacerlo cuando los iraníes lo estén.