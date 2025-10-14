Aeropuertos de Bélgica afectados por gran jornada de protesta contra reformas del Gobierno

Ningún vuelo despegará hoy del aeropuerto de Bruselas-Zaventem, que ha avisado de que la movilización afectará también a las llegadas, mientras que el de Charleroi, al sur de la capital, también anticipa grandes perturbaciones en el servicio.

Se esperan también perturbaciones en sectores como el transporte público o la recogida de basura pero, en principio, no en el transporte ferroviario.

Los tres mayores sindicatos de Bélgica, CSC, FGTB y CGSLB, han convocado una manifestación en el centro de Bruselas a partir de las 10.00 hora local a la que se espera acudan miles de personas, por lo que la Policía ha recomendado no desplazarse en coche hasta la capital.

Los sindicatos esperan que unas 100.000 personas participen en la manifestación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las fuerzas de seguridad informaron de que varias personas fueron arrestadas en la mañana del martes por causar destrozos e incendiar objetos en la carretera de circunvalación de Bruselas, lo que ha provocado atascos de tráfico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se trata de la mayor demostración de fuerza de los sindicatos tras meses de protestas contra las reformas del Ejecutivo de coalición que lidera el nacionalista flamenco Bart de Wever, al que los gremios acusan de intentar que los asalariados trabajen más tiempo y en peores condiciones.

Se espera que se sumen a la manifestación organizaciones pacifistas y ecologistas, así como colectivos de funcionarios afectados por las reformas, como los maestros.