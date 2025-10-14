El FSB incoa una causa penal contra Jodorkovski y otros opositores rusos en el exilio

Moscú, 14 oct (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció este martes que ha incoado una causa penal por "organizar una comunidad terrorista" e "intento de usurpación del poder" contra el exmagnate petrolero Mijaíl Jodorkovski y otros destacados opositores rusos en exilio, fundadores del Comité Antibélico de Rusia (CAR).