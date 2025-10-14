España insta a la prudencia antes de responder a restricciones chinas a tierras raras

"Tenemos que estudiar este asunto. Estamos muy preocupados porque puede afectar a nuestra cadena de suministro. Debemos considerar qué tipo de respuesta damos a nivel europeo y nacional", dijo López Senovilla a su llegada a la reunión en la localidad danesa de Horsens (oeste).

López Senovilla se mostró cauta a la hora de hablar de sanciones, aunque insinuó que las restricciones a las exportaciones europeas a China podrían ser una opción, y abogó por reducir la dependencia de China en ese área.

"Debemos estudiar todo eso, porque China podría ser un aliado estratégico, claro, pero al mismo tiempo debemos afianzar nuestra seguridad económica, reducir nuestra dependencia y preservar nuestra autonomía estratégica, así que debemos estudiar toda la situación y tomar las mejores medidas", dijo.

Preguntada por las relaciones de España con China, aseguró que España defiende la versión con valor añadido "de China o de donde sea", que sirva para crear trabajos y transferencia de tecnología.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La reunión de este martes en Horsens tiene como temas centrales el nuevo acuerdo marco con Estados Unidos y la seguridad económica, aspecto que López Senovilla considera clave.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La diversificación es esencial. Esperamos que se cierre el acuerdo con el Mercosur antes de fin de año y que profundicemos las relaciones con los países del Golfo y de Asia", afirmó la secretaria de Estado, que destacó también la importancia del mercado interno europeo, con mas de 450 millones de consumidores.