Israel mata al menos a tres personas en Ciudad de Gaza

Según Sanidad, se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques de Israel para tomar la ciudad de Gaza.

El portavoz de la Defensa Civil de la Franja, Mahmud Basal, indicó a EFE que los gazatíes atacados estaban en la calle Sikkeh, muy próxima a la calle Salah al Din que separa el barrio de Shujaia (este de la calle) del de Yabalia (oeste, y donde se encuentra el resto de la ciudad).

La denominada “línea amarilla” en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás marca el punto al que se han retirado las tropas israelíes durante la primera etapa del proceso, que comenzó el pasado viernes.

Lea más: España abre la puerta a enviar tropas españolas para garantizar la paz en Gaza

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No se ha explicado por dónde discurre exactamente dicha línea y los medios solo han tenido acceso a un mapa muy poco detallado con las líneas de retirada que no hace posible saber sus límites.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el portavoz de Defensa Civil, esas personas atacadas se encontraban dentro de la zona donde no deberían estar ya las tropas israelíes, y además los disparos, supuestamente hechos desde un dron, impactaron en el hospital Al Ahli, que en este caso sí estaría seguro dentro de dicha zona.

En un comunicado, el Ejército israelí dijo que detectó a varias personas “cruzando la línea amarilla y acercándose a las tropas” en el norte de Gaza, lo que calificó como “una violación del acuerdo”.

Lea más: “Tenemos paz en Oriente Medio”, proclama Trump en la cumbre sobre Gaza en Egipto

“Se intentó distanciar a los sospechosos, pero estos no obedecieron y continuaron acercándose a las tropas, quienes abrieron fuego para eliminar la amenaza”, añade la nota, que no detalla cuántos muertos se produjeron en el ataque.

Otros medios, como la agencia oficial palestina Wafa, cifran en 6 las personas muertas en el incidente.