La producción audiovisual en Los Ángeles continúa cayendo en el tercer trimestre de 2025

Entre julio y septiembre se contabilizaron 4.380 días de rodaje en locación en el área metropolitana, una cifra que engloba producciones de cine, televisión, comerciales y otros formatos, esto significa 668 días menos en relación a 2024.

La cifra refleja un panorama desafiante para la industria, pese a los esfuerzos por revitalizarla mediante incentivos fiscales.

Contrario a la tendencia general, la producción de largometrajes aumentó un 9,7 % más que en el tercer trimestre de 2024, con 522 días de rodaje, en el que se filmaron películas independientes como 'Animals', 'Misty Green' o 'You Can't Be Happy'.

No obstante, la categoría de televisión disminuyó un 20,7 %, principalmente por una fuerte caída trimestral en la producción de programas de telerrealidad, que tan solo registró 649 días de rodaje el último trimestre, según la institución de cine.

Algunos de los programas de telerrealidad que se graban en Los Ángeles son 'Dancing with the Stars' (ABC), 'The Price is Right' (CBS), o 'Dinner Time Live with David Chang' (Netflix).

Por su parte, las producciones de drama y pilotos televisivos registraron caídas en el tercer trimestre: los dramas bajaron un 19 %, con 545 días de rodaje, y los pilotos un 34,5 %, con solo 19 días. Por otro lado, la comedia televisiva creció un 41,1 %, con 79 días de rodaje.

En junio, la legislatura de California aprobó un aumento del crédito fiscal anual para producciones de cine y televisión, que pasará de 330 a 750 millones de dólares.

La medida, impulsada tras meses de presión por parte de productores, directores y sindicatos, representa un apoyo clave para una industria golpeada en los últimos años por la pandemia, las huelgas de guionistas y actores en 2023, los recortes presupuestarios en los estudios y los incendios forestales en el sur del estado.

"Sabemos que tomará un tiempo para que los nuevos proyectos respaldados por incentivos se pongan en marcha y se reflejen en nuestros datos, por lo que no nos sorprendió ver que la producción en el lugar siguió disminuyendo este verano a pesar de la mayor inversión del estado", dijo Philip Sokoloski, un portavoz de la agencia en un comunicado.