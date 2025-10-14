Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 31,8 % interanual en septiembre

La tasa de inflación interanual registrada en septiembre último es la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2 %.

En el noveno mes de 2025, los precios al consumidor crecieron el 2,1 % en comparación con agosto, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 1,9 %.

La inflación argentina acumuló en los nueve primeros meses del año un alza del 22 %, según el informe del Indec.

Tras la súbita devaluación del peso argentino dispuesta por el Gobierno de Javier Milei apenas iniciar su mandato, en diciembre de 2023, y el impacto de sus primeras medidas ultraliberales, la inflación se disparó hasta una tasa mensual del 25,5 % en el último mes de 2023 y una variación interanual del 289,4 % en abril de 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero a mediados de 2024 los precios iniciaron una tendencia descendente en Argentina, como resultado de un fuerte ajuste fiscal y monetario y un derrumbe del consumo que aplastó la demanda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre mayo y agosto, el índice de inflación se mantuvo en tasas de variación mensual menores al 2 % mensual, algo que no ocurría desde junio de 2020.

Pero en septiembre, la tasa de variación mensual ha vuelto a superar ese nivel, en parte como consecuencia del impacto en los precios de la volatilidad en la cotización del dólar estadounidense en la plaza cambiaria argentina.

Según el Indec, los precios de los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 2 % en comparación con agosto, mientras que los servicios subieron el 2,3 %, unos datos que ascienden al 24,6 % y el 49,2 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en septiembre destacan las de Vivienda (3,1 %) por los aumentos en los alquileres, y educación (3,1 %).

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron el 1,9 % con respecto a agosto.

Los precios al consumidor acumularon en 2024 una subida del 117,8 % en Argentina, por debajo del alza del 211,4 % de 2023.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación será este año del 29,8 %, con tasas mensuales del 2 % en octubre y del 2,1 % en noviembre.