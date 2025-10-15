Al menos 20 muertos y 16 heridos al incendiarse un autobús en el noroeste de la India

Nueva Delhi, 15 oct (EFE).- Al menos 20 personas murieron y otras 16 resultaron heridas al incendiarse un autobús privado en el que viajaban por el estado de Rajastán, en el noroeste de la India, según informaron este miércoles fuentes policiales.