El Congreso de la Lengua celebra la rebeldía y la defensa de la libertad de Vargas Llosa

En el escenario del Teatro Municipal de Arequipa y frente a una proyección de una gran fotografía de un Vargas Llosa sonriente, el escritor y académico español Javier Cercas consideró que el peruano escribió al menos seis obras maestras, cifra no alcanzada por ningún otro autor.

“Es uno de los mayores novelistas que han existido”, aseguró el autor de ‘Soldados de Salamina’, que también alabó su faceta como ensayista literario. En cuanto a la política, que a veces "oscureció" al escritor, instó a leer libros como ‘La llamada de la tribu’ para entender que “antes que nada fue un demócrata radical”.

Para el escritor peruano Alonso Cueto, lo que define a un buen escritor no solo es crear un lenguaje personal, sino inventar un universo propio, algo que Vargas Llosa superó con creces. "La imagen de Perú, del mundo, del amor y de la violencia cambian al lector después de leerlo", dijo.

"Vargas Llosa siempre ha pensado y sigue pensando que las palabras son instrumentos contra el poder (...), las novelas son instrumentos de cambio en la sociedad, esa convicción nunca lo abandonó, y su último libro es una afirmación por la cultura y el arte como motor de transformación", agregó.

El escritor colombiano Carlos Granés, editor de su obra periodística, se enfocó en su faceta más política y en su permanente defensa de la libertad, denunciando a los gobiernos que en América Latina “convertían a la literatura en enemigo y censuraban la imaginación”.

“Hoy, en un mundo dividido por las batallas culturales, la voz de Vargas Llosa hace más falta que nunca”, declaró Granés. Y el presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Eduardo Hopkins, redundó en la idea al reconocer que Vargas Llosa "siempre estuvo atento a identificar, examinar, exponer brotes de barbarie en la historia y el mundo contemporáneo", dijo Hopkins.

Por su parte, la autora dominicana Soledad Álvarez expresó el profundo vínculo afectivo del escritor peruano con República Dominicana donde escribió 'La fiesta del chivo' una "novela total" que muestra "el terror, la opresión y el miedo más brutales" de la dictadura de Rafael Trujillo.

El ministro de Cultura español Ernest Urtasun recordó la importancia de España en su trayectoria, especialmente la Barcelona de 1970 a la que llegó y donde “supo que aquella aventura creativa (de escribir) era posible”.

Pero también el Madrid de los 50, donde un Mario aún más joven decidió dejar la carrera de abogado para dedicarse a su pasión y donde, en un bar junto al Retiro, empezó a escribir “La ciudad y los perros”.

“España le debía un gran homenaje a Vargas Llosa”, señaló Urtasun y consideró que Arequipa y el Congreso de la Lengua han sido el lugar ideal para hacerlo y para celebrar “su contribución al impulso de nuestro idioma”.

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, destacó su capacidad de rebeldía y transgresión, así como su idea del mestizaje como un diálogo, pues consideraba un "extraordinario privilegio pertenecer a un país que no tiene una sola identidad, las tiene todas".

"La literatura en él hace que la historia se haga vida y que la vida se haga conocimiento", apuntó.

Antonio Muñoz Machado, director de la RAE, reflexionó sobre la parte de su obra más ligada a actividad académica, empezando por su tesis, ‘Historia de un deicidio’, “la primera exposición de sus ideas sobre la novela como arte de transformación de la realidad”.

Y también mencionó a los escritores que le influyeron, desde Faulkner a Cervantes, Dickens, Balzac o Joyce pero por encima de todo Flaubert y “Madame Bovary”.