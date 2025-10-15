El fotógrafo agredido por Depardieu testifica que le atacó gritando "italianos de mierda"

Como en vistas anteriores, el actor francés no se ha personado en el Tribunal de Roma.

El caso, que involucra al conocido fotógrafo de 80 años, al actor y a su pareja, Magda Vavrusova, continuará con una audiencia con testigos programada para el próximo 27 de enero, cuando tampoco está previsto que el francés se presente ante el tribunal.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2024 cuando, según el denunciante, el actor le dio varios puñetazos y le tiró al suelo al intentar fotografiarle mientras se encontraba en compañía de su mujer y otras dos personas en una terraza de Via Veneto.

La vista de hoy se basó en el testimonio de Barillari, quien, en una actitud tranquila y bromista, explicó que supo que el actor francés se encontraba en dicha calle gracias a que un amigo suyo le había avisado.

Según su declaración, tras tomar imágenes "también de otros personajes", la mujer fue hacia él "agresiva como un demonio" e intentó quitarle la cámara mientras le agredía: "Me arañó la cara", recalcó.

Tras ello, sostuvo el fotógrafo, Depardieu se interpuso y le lanzó "dos o tres puñetazos" mientras decía, en francés, que "los italianos son gente de mierda".

"Después de los puñetazos, me caí", dijo, al agregar que posteriormente le atendió la ambulancia por los golpes en la cara.

Por su parte, el abogado de Depardieu para esta causa, Fabrizio Siggia, dijo a EFE que el testimonio del 'paparazzi' "se expone a contradicciones y, por lo tanto, no es del todo creíble".

El letrado confirmó que "por el momento" no está previsto que Depardieu y su pareja se presenten en el procedimiento, ya que de momento no han sido citados para la causa.

"Ahora mismo lo llamaré (a Depardieu) para contarle lo que ha sucedido hoy en la audiencia, pero de momento no se prevé su presencia", señaló, al añadir que en un futuro "no se excluye que venga" si así lo requiere la Justicia.

La próxima sesión contará con testigos que presenciaron lo ocurrido, como un periodista que estaba almorzando en otra mesa o el carabinero (policía militarizada) que intervino después de los hechos.

No es la primera vez que el fotógrafo que plasmó el periodo de la 'Dolce Vita' en los años 50 y 60 acaba en el hospital, con un balance en más de seis décadas de carrera, según él, de 200 visitas a urgencias, 11 costillas rotas, 1 puñalada y 76 cámaras destrozadas.

Gérard Depardieu se suma a su lista de "encontronazos", que también tuvo con Frank Sinatra, Mickey Rourke, Bruce Willis, Marlon Brando o Charles Aznavour, casi siempre en los restaurantes y hoteles de Via Veneto.

El actor francés, por su parte, ha sido condenado por dos agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021, en el primer juicio de la veintena de denuncias que acumula por abusos y violaciones presuntamente cometidas por el intérprete.