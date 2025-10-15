El presidente sirio visita Rusia, gran aliado del anterior régimen, y se reunirá con Putin

Al Sharaa "realiza hoy una visita oficial a Rusia, en el marco de la reestructuración de las relaciones bilaterales entre ambos países y la negociación de la cooperación política y económica", indicó hoy la agencia oficial de noticias siria, SANA, citando a la oficina de información de Presidencia siria.

Durante el viaje, Al Sharaa "tiene previsto reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar los acontecimientos regionales e internacionales de interés mutuo y explorar maneras de desarrollar la cooperación que sirva a los intereses comunes de ambos países", además de mantener un encuentro "con la comunidad siria en Rusia".

La visita se produce el mismo día en que estaba prevista la reunión entre la Liga Árabe y Rusia, cumbre que finalmente fue pospuesta tras el acuerdo entre Israel y Hamás.

En febrero pasado, el presidente sirio recibió una llamada telefónica de Putin, que le "reafirmó el apoyo de su país a la integridad territorial, la soberanía y la estabilidad de Siria", y expresó "la disposición de Rusia a reconsiderar los acuerdos firmados con el antiguo régimen y la necesidad de levantar las sanciones económicas impuestas al país", según SANA.

Hasta el momento, se desconocen más detalles de la agenda de Al Sharaa en Moscú.

Desde el derrocamiento el año pasado de Al Asad, que estuvo en el poder desde el año 2000, la nueva administración Siria y el Kremlin han optado por el pragmatismo y la formalidad en las relaciones a pesar del apoyo militar ruso al régimen sirio anterior.

Al Asad está refugiado en Moscú desde que huyó de la ofensiva liderada por Al Sharaa y cayó su régimen el pasado 8 de diciembre.