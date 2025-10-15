La prensa oficial china destaca el “pragmatismo” de España en visita del ministro Albares

El diario estatal Global Times afirmó este martes que el viaje del jefe de la diplomacia española “refleja el compromiso de España con una relación estable y práctica con China”, y lo enmarcó en el vigésimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El rotativo subrayó que, a diferencia de otras capitales europeas, España “no tiene una historia de confrontación directa con China” y que la relación bilateral “ya constituye un pilar importante del comercio exterior español, con gran potencial en sectores de alto valor añadido”.

Según el analista Jiang Feng, de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, citado por el mismo medio, la visita “ayudará a reforzar la comunicación política y la confianza mutua”, en un momento en que Madrid “busca preservar una postura internacional equilibrada” y mientras Bruselas debate su estrategia hacia Pekín.

El periódico también citó al investigador español Xulio Ríos, director del Observatorio de Política China, quien afirmó que el mantenimiento de una relación “activa y normalizada” con el país asiático constituye “uno de los consensos más amplios dentro de la sociedad española”.

La prensa china recordó además que la visita de Albares -que este martes viajó a la ciudad oriental de Hangzhou- incluye una reunión con su homólogo, Wang Yi, y la inauguración del nuevo campus internacional de la Universidad Politécnica de Valencia, primer centro universitario español con docencia presencial en China.

El Global Times enmarcó la visita dentro de una secuencia de “intercambios de alto nivel” entre China y Europa que, a su juicio, “contribuyen a disipar malentendidos y a estabilizar las relaciones bilaterales”.

En los próximos días, Pekín recibirá también al consejero diplomático del presidente francés, Emmanuel Bonne, y a la ministra sueca de Exteriores, Maria Malmer Stenergard.

Analistas citados por la prensa china añadieron que países como España pueden desempeñar “un papel constructivo” dentro de la UE para promover una relación más “racional y estable” con Pekín, especialmente tras los recientes roces comerciales entre China y el bloque comunitario por los aranceles a vehículos eléctricos y productos agrícolas.