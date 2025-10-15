México solicita a Copernicus EMS mapas de emergencia para conocer impacto de las lluvias

Copernicus EMS es un servicio del programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que proporciona información geoespacial para la gestión de desastres naturales.

En la red social X, Copernicus EMS informó de la petición este martes y agrego que el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) de la Comisión Europea activó el servicio de cartografía rápida bajo demanda de Copernicus EMS para cubrir las inundaciones en México.

Además, se solicitó al servicio de cartografía rápida bajo demanda de Copernicus EMS "que proporcionara cartografía de emergencia sobre la extensión de las inundaciones".

En su reporte, el servicio indicó que el 11 de octubre de 2025 "se informó de que las fuertes lluvias habían afectado a varios estados de México, lo que provocó una grave crisis humanitaria".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fenómeno, añadió, "continúa y se agrava con graves inundaciones y deslizamientos de tierra" (...) se solicitó a Copernicus EMS 'Rapid Mapping' "que proporcionara mapas de emergencia para evaluar la extensión de las inundaciones y los daños".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con base en el análisis de imágenes obtenidas por teledetección, Copernicus EMS 'On-Demand Rapid Mapping' analizará el impacto del evento en cinco áreas de interés.

Es decir, el sistema de mapeo rápido analizará imágenes satelitales para evaluar la magnitud de los daños en las comunidades de Álamo, Cazones de Herrera, Poza Rica, Tuxpan y Nuevo Necaxa, todas en la región norte de Veracruz y zonas colindantes de Puebla e Hidalgo, que resultaron afectadas por las intensas lluvias.

Las lluvias extraordinarias que en los últimos días han azotado a varios estados del centro y oriente de México, dejando al menos 64 muertos y 65 desaparecidos, han provocado afectaciones sin precedentes en carreteras, caminos rurales y puentes, con daños equiparables a fenómenos que ocurren “una vez cada 1.000 años”, afirmaron este martes las autoridades.

Las lluvias han dejado severas inundaciones y deslaves en estados como Hidalgo, Veracruz, Puebla y Querétaro, con decenas de caminos bloqueados y comunidades aún incomunicadas.

El Gobierno federal ha prometido entregar apoyos económicos y alimentarios directos a los damnificados en los próximos días.

El objetivo de Copernicus EMS es apoyar a los responsables de la gestión de desastres, ofreciendo productos cartográficos y datos para la respuesta, prevención, preparación, recuperación y evaluación de daños.