Presidente interino de Siria hará a Putin una especial petición hoy

DAMASCO. El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, se reunirá hoy con el mandatario ruso, Vladimir Putin, a quien le hará una especial petición y de relevancia para la nueva administración del gobierno sirio.

Por AFP
15 de octubre de 2025 - 12:59
El presidente ruso, Vladimir Putin y presidente interino de SiriaAhmed al-Sharaa.
El presidente ruso, Vladimir Putin y presidente interino de SiriaAhmed al-Sharaa.SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

En su primera visita a Rusia, Ahmed al Sharaa pedirá la entrega del depuesto dictador sirio Bashar al Asad, adelantó un responsable del gobierno en Damasco.

El funcionario dijo a AFP que “Sharaa pedirá al presidente ruso (Vladimir Putin) que entregue a todos los individuos que cometieron crímenes de guerra y están en Rusia, en especial Bashar al Asad”.

Rusia fue uno de los principales apoyos durante las más de dos décadas de gobierno de Al Asad en Siria. Al ser depuesto en diciembre por una coalición de grupos armados encabezados por Sharaa, el dirigente se refugió en Moscú.

Desde hoy por Moscú

El nuevo presidente sirio, un exyihadista, ya llegó a Moscú, donde prevé encontrarse con Putin, según la agencia oficial siria Sana.

El funcionario que habló en anonimato había dicho el martes que Sharaa y Putin discutirían también “asuntos económicos sobre inversiones, la situación de las bases rusas en Siria y el tema de rearmar al nuevo ejército sirio”.