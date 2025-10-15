Rusia dice que no pagará compensaciones a Georgia por violaciones a los derechos humanos

Moscú, 15 oct (EFE).- Rusia declaró este miércoles que no pagará, como ordenó ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a Georgia 253 millones de euros (cerca de 300 millones de dólares) por violaciones a los derechos humanos cometidas después del conflicto entre los dos países en 2008.