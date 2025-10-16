Aerolínea puede quedar exenta de indemnización por retraso si cae un rayo en un avión

El caso, que sienta jurisprudencia en el conjunto de la UE, se refiere a un avión de Austrian Airlines que fue alcanzado por un rayo poco antes de partir de la localidad rumana de Iasi con destino a Viena.

Debido a las inspecciones de seguridad obligatorias que se hicieron a continuación, el avión no pudo seguir el programa previsto y un pasajero llegó a Viena con siete horas de retraso en un vuelo de sustitución.

El viajero cedió sus derechos sobre una posible compensación a la compañía AirHelp, que reclamó a Austrian Airlines una indemnización de 400 euros ante los tribunales austríacos.

La aerolínea entiende que las inspecciones que tuvo que pasar el avión constituyen circunstancias extraordinarias y añaden que la empresa adoptó todas las medidas razonables para subsanar el retraso, lo que le eximiría de pagar una indemnización en virtud del reglamento europeo de Derechos de los Pasajeros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El tribunal austríaco que analiza el caso trasladó una pregunta prejudicial al TJUE, que en su respuesta hace referencia al concepto de "circunstancias extraordinarias" por las condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, entre las que se incluye, en particular, el riesgo de que el avión sea alcanzado por un rayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ese incidente no está intrínsecamente vinculado a su sistema de funcionamiento y, en consecuencia, no es inherente al ejercicio normal de la actividad de la compañía aérea afectada y escapa a su control efectivo, razona la corte con sede en Luxemburgo.

No obstante, el TJUE precisa que corresponde al tribunal austríaco apreciar si este fue el caso en este caso en concreto.