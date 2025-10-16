FundéuRAE: “baguete” o “baguet”, adaptaciones de “baguette”

Es fácil encontrar en los medios ejemplos como los siguientes: “¿Dónde se puede degustar la mejor baguette tradicional francesa del año?”, “Así es la baguette de entrecot con salsa secreta y patatas fritas dentro” o “Entra al supermercado a por una baguette sin gluten y alucina con el precio”.

De acuerdo con la segunda edición del “Diccionario panhispánico de dudas”, el extranjerismo crudo “baguette”, que alude a una ‘barra de pan larga y estrecha’, puede adaptarse al español como “baguete” (/bagéte/) o “baguet” (/bagét/) según la pronunciación que se haga. El plural en ambos casos se forma añadiendo una “-s”: “baguetes” y “baguets”.

Se recuerda que lo habitual es emplear esta voz como femenina, respetando el género etimológico, aunque también se documentan casos en masculino.

De esta forma, en los enunciados anteriores habría sido preferible escribir “¿Dónde se puede degustar la mejor baguete tradicional francesa del año?”, “Así es la baguet de entrecot con salsa secreta y patatas fritas dentro” y “Entra al supermercado a por una baguet sin gluten y alucina con el precio”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.