Las exportaciones de Nicaragua subieron un 13,2 % en el primer semestre de 2025

San José, 16 oct (EFE).- Nicaragua exportó un total de 3.987,9 millones de dólares en bienes en el primer semestre de 2025, un 13,2 % más que los registrados en el mismo período de 2024, informó este jueves el Banco Central del país.