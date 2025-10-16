Los médicos de Portugal irán a la huelga el 24 de octubre por el cierre de Urgencias

Lisboa, 16 oct (EFE).- La Federación Nacional de los Médicos (FNAM) de Portugal, el principal sindicato de este sector en el país, anunció este jueves la convocatoria de una huelga el próximo 24 de octubre por, entre otras cosas, el cierre de las Urgencias en varios centros sanitarios.