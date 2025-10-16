Los médicos de Portugal irán a la huelga el 24 de octubre por el cierre de Urgencias

La secretaria general de FNAM, Joana Bordalo e Sá, dijo a la prensa tras una reunión en el Ministerio de Sanidad que el Gobierno les ha presentado varias iniciativas para "cerrar permanentemente servicios de Urgencia, especialmente de Obstetricia".
"Se prevé que eso pase en Barreiro y Setúbal, y lo que va a ocurrir es que la población va continuar desprotegida y vamos a seguir teniendo a embarazadas y bebés que tienen que recorrer kilómetros", apuntó la médico.
La responsable sindical subrayó que no pueden aceptar esta situación y opinó que en estos momentos lo que debería discutirse es la mejora de las condiciones de trabajo de los médicos para que tengan un salario justo.
"Desafortunadamente -continuó-, aquí hay una obstrucción enorme por parte de este Gobierno de Luís Montenegro (primer ministro conservador) para hablar y aplicar las medidas necesarias para tener más médicos en el Servicio Nacional de Salud".
Por eso, agregó, FNAM decreta esta huelga para todos los médicos a nivel nacional.