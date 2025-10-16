Premios BRAVO distinguen a Mercado Libre, CMI, FedEx América Latina y el Caribe y Embraer

La organización con sede en Florida reconoció a los ejecutivos durante una gala celebrada en la localidad de Coral Gables, lindante con Miami, que marcó el 30 aniversario de estos premios, y a la que acudieron líderes multinacionales y regionales, autoridades gubernamentales, emprendedores e inversionistas.

Mercado Libre recibió el BRAVO Company of a Generation Award por sus 25 años de innovación, liderazgo e impacto transformador. Ariel Szarfsztejn, actual presidente de Comercio, asumirá como CEO de esta compañía en enero de 2026.

Francisco Gomes Neto, presidente y CEO de Embraer, fue homenajeado con el BRAVO Transformational Leader of the Year Award por liderar la compañía brasileña en un periodo de profunda transformación y expansión global, destacándose en aviación sostenible y tecnologías de movilidad avanzada.

Entre tanto, Luiz Vasconcelos, presidente de FedEx América Latina y el Caribe, recibió el BRAVO Dynamic Leader of the Year Award por su labor impulsando la innovación, mejorando la conectividad regional y fortaleciendo el comercio, la logística y el desarrollo económico en las Américas.

La Corporación Multi Inversiones (CMI) fue distinguida con el BRAVO Corporate Legacy Award, que fue aceptado por Juan José Gutiérrez Mayorga, presidente de CMI Foods, y Felipe Bosch Gutiérrez, presidente de CMI Capital, por su expansión en 15 países y su apuesta por la alimentación, la energía limpia y el desarrollo sostenible.

La presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), Suzan Segal, afirmó que todos los ganadores de este año "encarnan el liderazgo visionario y el impacto transformador que definen el progreso en América Latina".

Además de galardonar a los premiados, el evento también estuvo dirigido a que los asistentes debatieran el papel de América Latina en la agenda global, abordando temas como geopolítica, sostenibilidad, transformación digital, inteligencia artificial y oportunidades de inversión en la región.

Desde 1995, los Premios BRAVO Business han reconocido a más de 200 empresas y líderes que impulsan el desarrollo económico y social de la región mediante la innovación, el crecimiento inclusivo y el progreso sostenible.