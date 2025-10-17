Al menos tres muertos y trece heridos por una explosión de gas en un edificio en Bucarest

El sexto piso, donde se produjo la detonación, se derrumbó sobre el quinto y toda la estructura del edificio quedó muy dañada.
Los alumnos de un instituto, que se encuentraen la proximidad del edificio afectado han sido evacuados, igual que unas cien residentes del bloque.
Las autoridades están empleando un dron y perros en las tareas de búsqueda de supervivientes atrapados en los escombros.
Las autoridades han advertido de que el edificio corre riesgo de derrumbe y han cerrado los accesos a la calle donde se ubica.
Según algunas personas que vivían en el bloque, el olor a gas se sentía desde ayer e incluso se realizó una inspección.