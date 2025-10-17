Asamblea OIC concluye en Honduras con compromiso de fortalecer cooperación y transparencia

La directora ejecutiva de la OIC, Vanusia Nogueira, destacó que durante el encuentro se acordó “seguir hablando” sobre la cooperación entre los distintos actores del sector para enfrentar la volatilidad del mercado y los efectos del cambio climático.

Entre los logros de la asamblea, subrayó la importancia de reforzar la transparencia en los datos de producción y consumo para minimizar la inestabilidad del mercado, además de impulsar prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura regenerativa y la circularidad, y la renovación de fincas y técnicas productivas adaptadas a cada país y región.

"No tenemos una solución padronizada que podemos aplicar en todo el mundo. Tenemos que mirar mucho país por país, región por región porque hay particularidades. Entonces, lo que estamos mirando es cómo podemos crear los puentes para apoyar en aquello que los países necesitan", señaló Nogueira.

La ministra hondureña de Agricultura y Ganadería, Laura Suazo, reafirmó por su parte el compromiso de Honduras con la producción y comercialización del café, destacando que la asamblea reunió a líderes mundiales, productores y compradores para abordar asuntos clave como los efectos del cambio climático, la necesidad de financiamiento nacional e internacional y la promoción de un mercadeo justo e inclusivo que incremente los ingresos de los pequeños productores.

Destacó la importancia de datos estadísticos, modelos de negocio y ruedas de negocios como herramientas para fortalecer la cadena de valor.

Suazo presentó además un informe sobre el cumplimiento de Honduras frente a los requisitos de la Unión Europea en materia de no deforestación, indicando que el país está listo para iniciar proyectos piloto basados en experiencias locales que cumplen con estas exigencias.

Este avance, afirmó, es resultado del trabajo conjunto de 16 secretarías de Estado y del uso de tecnologías de información y cartografía para verificar la legalidad de tierras, la tenencia, la consulta previa, las condiciones laborales y la prohibición del trabajo infantil.

Recordó que el café representa el 5 % del PIB nacional, el 30 % del PIB agrícola y vincula al 10 % de la población, cifras que justifican las políticas públicas y las inversiones en el sector.

El embajador de Honduras en el Reino Unido y expresidente del Consejo Internacional del Café, Iván Romero, señaló que en la asamblea también se discutieron el financiamiento del sector, la ley de deforestación de la UE y el acceso a préstamos para los productores.

Precisó que la OIC ofrece cursos de tecnificación y capacitación, alineados con los lineamientos internacionales, y aseguró que Honduras está “lista” para exportar café de manera completa a la Unión Europea.

Romero informó que la próxima Asamblea del Consejo Internacional del Café se celebrará en Suiza.