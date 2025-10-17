Bruselas considera que reunión entre Trump y Putin en Budapest podría ser "algo positivo"

"Cualquier reunión que impulse el proceso para lograr una paz justa y duradera en Ucrania es bienvenida", dijo el portavoz europeo, Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. "Si las cosas avanzan en la dirección que he mencionado, lo consideraríamos algo positivo", añadió.

Trump anunció este jueves que se reunirá con su homólogo ruso en la capital húngara para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, aunque no detalló la fecha exacta. Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios tras el que tuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska.

Por su parte, el Kremlin defendió hoy la elección de Hungría, pese a ser miembro de la OTAN y la Unión Europea (UE), como sede de la próxima cumbre.

Gill añadió que "no siempre es un camino recto y sencillo, las reuniones no siempre se celebran en el orden o formato precisos que nos gustaría, pero si las reuniones, independientemente de cómo se desarrollen, nos acercan a una paz justa y duradera para Ucrania, entonces debemos acogerlas con satisfacción".

En el año 2023, la Corte Internacional de Justicia emitió una orden de arresto contra Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

Desde ese momento, Putin limitó mucho sus viajes al extranjero, evitado los países que habían ratificado el Tratado de Roma, que fue el origen de la CPI.

Hungría, sin embargo, anunció el pasado mes de marzo que iniciaría su retirada de la Corte internacional, a la cual, siguiendo los pasos de Trump, acusó de estar "políticamente sesgada".

Por otro lado, la portavoz europea de Exteriores, Anitta Hipper, indicó que no existe una prohibición para entrar en la UE sobre el presidente ruso y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov.

Hipper también señaló que la decisión de abrir el espacio aéreo a aviones rusos es una decisión de cada Estado miembro.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha reunido este jueves en Washington con representantes de las empresas armamentísticas estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin, que producen algunas de las tecnologías militares que Zelenski pedirá al presidente Trump, cuando éste le reciba este viernes en la Casa Blanca.