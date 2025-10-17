El Ejecutivo peruano prepara el estado de emergencia para Lima por la criminalidad

En declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo de Ministros explicó que "no puede ser simplemente una declaración etérea, sino que tiene que venir acompañado de un paquete de medidas".

En el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas brindan apoyo a la Policía Nacional para recuperar el control territorial y llevar a cabo acciones contra la delincuencia organizada, como también quedan suspendidos algunos derechos fundamentales como la libertad de reunión y de tránsito.

Agregó que el presidente interino, José Jerí, ha encomendado al gabinete a preparar ese paquete de medidas, en el menor tiempo posible, y que cuando tengan esas medidas harán el anuncio oficial.

"Aquí nadie encubre a nadie, nadie va a pretender tomar medidas insustanciales", expresó el jefe del gabinete.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Álvarez señaló que el mandatario está comprometido en que sus equipos técnicos produzcan todas las medidas que puedan ser adecuadas y que solamente las mejores medidas serán reglamentadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su vez, el ministro de Justicia, Walter Martínez, indicó que van a esperar los informes necesarios para dar impulso a esta medida que será anunciada en los próximos días.

El anuncio del probable estado de emergencia en Lima Metropolitana se produjo después de una sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, después de una jornada en la que el Ejecutivo estuvo al tanto de investigar los sucesos de la marcha de protesta del miércoles, que terminó con un manifestante muerto por un disparo de un policía, así como una treintena de heridos civiles y 80 agentes lesionados.