El populista eslovaco Fico, "orgulloso" de su expulsión del Partido Socialista Europeo

"Si nos quieren castigar por reconocer el matrimonio (entre hombre y mujer) o los dos sexos biológicos, esto es para nosotros una condecoración", afirmó Fico, que lidera desde 2023 una coalición que incluye a socialdemócratas y ultranacionalistas.

El PSE, que celebra hoy su congreso, decidió hoy la expulsión de SMER, que tenía suspendida su militancia desde 2023 por pactar un Gobierno con el partido ultra SNS.

"Somos una familia progresista y todos nuestros miembros defienden valores europeos como la igualdad de derechos, el Estado de derecho y una Europa social fuerte", justificó el Partido de los Socialistas Europeos su decisión.

En la reciente reforma de la Constitución, que limitaba ya el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer, se ha añadido ahora el reconocimiento de los dos únicos sexos biológicos, se ha vetado que las parejas homosexuales adopten y se prima el derecho nacional sobre el comunitario en temas de "identidad cultural y ética".

Tras formar Gobierno en octubre de 2023, la brecha con el PSE se amplió cuando Fico cortó la ayuda militar para que Ucrania se defienda del ataque ruso; eliminó la Fiscalía Especial anticorrupción; y aumentó el control político sobre la radiotelevisión pública, lo que ha generado protestas masivas en las calles.

Las posturas de Fico, que ya fue primer ministro en tres legislaturas (2006-2010, 2012-2016 y 2016-2018), se fueron escorando durante su último paso por la oposición hacia un discurso populista, nacionalista, contra la inmigración y cercano a Rusia.

Fico fue el único de los 27 jefes de Estado o Gobierno de la UE que participó el pasado mayo en los actos de celebración en Moscú de la derrota de la Alemania nazi en la II Guerra Mundial.

"No entiendo que a los socialistas europeos les importe que celebremos el final de la II Guerra Mundial y la victoria sobre el fascismo", aseguró Fico hoy sobre el tema.

El PSE ya suspendió la militancia del partido de Fico en 2006 cuando formó gobierno por primera vez con el ultranacionalista SNS, aunque más tarde fue readmitido.

El partido de Fico ya ha recibido una sugerencia informal para unirse al grupo Patriotas por Europa del Parlamento Europeo, en el que están fuerzas ultranacionalistas o de extrema derecha como el español Vox, el húngaro Fidesz, la Liga italiana o Agrupación Nacional, de Francia.

"En mi opinión, encajarían bien en nuestro grupo", ha declarado Harald Vilimsky, del partido ultranacionalista austríaco FPÖ y vicepresidente de Patriotas por Europa, informa la agencia austríaca APA.