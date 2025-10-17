Empresa encargada de la red eléctrica en Puerto Rico despide a 160 empleados

"Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Cada empleado que deja LUMA ha contribuido valiosamente a la misión de transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. La empresa está comprometida a tratar a cada persona impactada con respeto y a brindarle apoyo durante su proceso de transición", afirmó LUMA en un comunicado.

La decisión, según explicó LUMA en la nota, es por "el continuo incumplimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de no financiar las cuentas operacionales que se usan para administrar y mantener el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico".

Según LUMA, desde hace más de un año ha estado alertando de manera constante sobre "el continuo incumplimiento" de la AEE "de no financiar las cuentas operacionales que se usan para administrar y mantener el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico".

Asimismo, LUMA alegó que desde enero, la AEE ha retenido el 70 % de los fondos requeridos bajo el Acuerdo de Operación y Mantenimiento.

"Este patrón crónico de falta de financiamiento ha limitado severamente la capacidad de LUMA para operar y ejecutar proyectos críticos que benefician directamente a los clientes", indicó LUMA.

Además, de acuerdo con LUMA, en los pasados meses, la falta severa de fondos por parte de la AEE ha obligado la empresa a implementar una serie de medidas internas para preservar las operaciones, reducir costos y proteger la continuidad del servicio.

Estas incluyen reducir temporalmente las labores de manejo de vegetación, atrasar la sustitución de equipo crítico, como interruptores, transformadores y estructuras de transmisión, entre otros, muchos de los cuales ya habían sobrepasado su vida útil.

Otras medidas son retrasar pagos a suplidores y contratistas, y reevaluar contratos para minimizar costos, y congelar plazas vacantes y dejar posiciones sin llenar.

"Aunque estas acciones son difíciles, son necesarias para sostener las operaciones esenciales y continuar sirviendo a los casi 1,5 millones de clientes de Puerto Rico", afirmó LUMA.

Desde que asumió las operaciones en 2021, LUMA ha adelantado miles de millones de dólares en proyectos financiados con fondos federales, con mejoras críticas al sistema y ha logrado avances medibles en la confiabilidad del servicio.

No obstante, la empresa aclaró que aunque esos fondos "son un componente importante de la reconstrucción de la isla, y aún existen reembolsos pendientes", los mismos no pueden usarse para operaciones o mantenimiento del día a día "y no resuelven el patrón crónico de falta de financiamiento que hemos enfrentado por más de un año".