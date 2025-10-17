Fabricante chino de eléctricos Li Auto se internacionaliza con sede en Hong Kong

El nuevo centro, implantado a inicios de año, coordinará la innovación técnica, la salvaguarda de patentes y la logística global, según explicó el organismo promotor de inversiones local, InvestHK, en un comunicado emitido el jueves.

Especializada en modelos de rango extendido, Li Auto figura entre los escasos fabricantes rentables del sector en el gigante asiático.

Su llegada refuerza el rol de la excolonia británica como puente hacia mercados foráneos, en un contexto donde otros jugadores continentales ya operan allí.

Empresas como BYD, el mayor ensamblador mundial de estos propulsados por baterías, y Zeekr, rama de Geely, comercializan sus versiones inteligentes en la región.

Por su parte, la startup BeyonCa, con respaldo francés de Renault, prevé montar unidades locales en breve.

Cotizada en la bolsa hongkonesa, Li Auto prevé ampliar su estructura en la ciudad semiautónoma para potenciar su salto transfronterizo, apuntó InvestHK.

“Esta jugada ilustra las fortalezas del territorio como polo de vanguardia tecnológica y eje bursátil planetario”, resaltó este viernes Loretta Lee al South China Morning Post, subdirectora general de promoción en InvestHK.

El enclave cuenta con expertos científicos de primer nivel, un mercado de capitales dinámico y un marco jurídico compatible con normas globales, ideal para que gigantes tecnológicos continentales irradien su influencia.

Los ensambladores chinos de baterías, ante el sobre stock y la guerra de rebajas en su territorio, han acelerado salidas al exterior este año, apostando por su solidez en diseño y producción para rivalizar con colosos como Volkswagen o Toyota.

Li Auto, antagonista directa de Tesla en el país, entregó 33.951 unidades en septiembre, un 36,8 % menos que en el mismo mes del ejercicio anterior, prolongando cuatro meses de retroceso.

“Hong Kong nos brinda herramientas únicas para hitos en el escenario mundial”, declaró Wang Teenqi, responsable de cumplimiento financiero en la compañía.

“La visión oficial sobre inteligencia artificial y las medidas de apoyo fueron decisivas”, añadió.

Con todo, el martes Li Auto abrió su primer punto de venta fuera de China continental en Uzbekistán.

Este año, proveedores chinos de componentes y vehículos han afluido a la plaza financiera para captar fondos, tras el debut bursátil récord de la líder en baterías CATL en mayo, que recaudó 5.300 millones de dólares, el mayor global de 2025.

Chery, principal exportador automovilístico del país, y Hesai, gigante de sensores lidar para autos, cerraron sus salidas a bolsa local el mes pasado.

Seres, aliada de Huawei en eléctricos, aspira a cotizar para nutrir ventas externas y red de carga, según documentos de la cámara de comercio.