Indígenas hieren con flechas a cuatro policías en protesta ante Embajada de EEUU en Bogotá

Bogotá, 17 oct (EFE).- Cuatro policías colombianos resultaron heridos este viernes luego de ser atacados con flechas por un grupo de indígenas que protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá contra la política de ese país hacia Gaza, Venezuela y Ecuador.