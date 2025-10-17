La Policía detiene a manifestantes en Illinois previo a la movilización "No Kings"

Este viernes, por lo menos once personas fueron detenidas por la Policía Estatal de Illinois, en el suburbio de Broadview, frente al centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

Los manifestantes fueron arrestados por negarse a dejar de bloquear una calle y a trasladarse a una zona de designada para la protesta.

Tras enfrentarse con la policía estatal, varios ciudadanos fueron esposados y subidos a vehículos del alguacil del condado de Cook.

Los policías estatales usaron cascos y porras para repeler a la multitud y en esta nueva refriega no participaron agentes federales, ni se emplearon gases lacrimógenos o balas de goma como en ocasiones anteriores.

El enfrentamiento fue el primero en casi un mes en Beach Street, la calle donde está ubicado el centro de procesamiento donde ICE aloja a personas detenidas para ser deportadas.

La protesta comenzó a las 8.00 hora local (13:00 GMT) y violó la orden emitida recientemente por la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, que estableció un horario de protestas de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

Así mismo, Thompson redujo la zona de protesta designada previamente, al alegar que las manifestaciones pasadas "degeneraron en caos" en perjuicio de los casi ocho mil residentes de la localidad.

La televisión mostró imágenes de los agentes al derribar y arrastrar a varias personas, incluida una mujer con un acordeón.

Ninguno de los arrestados parecía presentar heridas graves. Todos permanecieron sentados en silencio en la acera, con las manos atadas, mientras otros opositores gritaban sus nombres y fechas de nacimiento, detrás de unas barricadas de hormigón en la denominada "zona de prensa".

Mientras tanto, activistas confirmaron que la ciudad participará este sábado en la marcha y manifestación "Sin reyes/manos fuera de Chicago".

Los manifestantes se reunirán desde el mediodía en el Grant Park, para unirse a la gran movilización convocada en todo el país.

El evento está organizado por varias instituciones, entre ellas Equality Illinois, Indivisible Chicago, Federación del Trabajo de Chicago, Sierra Club Illinois y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Illinois.

También se han programado otras convocatorias y marchas en localidades suburbanas de toda el área de Chicago, como Naperville, Elgin, Highland Park, Aurora y Gary.

Según los organizadores locales, estas protestas estarán impulsadas por la indignación que provoca la ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal y su intento de federalizar a las tropas de la Guardia Nacional, con Chicago como su objetivo principal.

"Esperamos que esta sea la mayor movilización masiva que hayamos visto jamás en el país", declaró a medios locales Kathy Tholin, miembro de la junta directiva de Indivisible Chicago Alliance y coorganizadora del evento en Chicago.

"Muchos habitantes de Chicago quieren alzar la voz. La invasión federal de Chicago, ya sea en las calles o amenazada por la administración Trump, está provocando que los habitantes de la ciudad quieran decir que esto es inaceptable y demostrarlo. Así que esperamos una gran multitud el sábado", agregó la activista. EFE