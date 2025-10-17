Libertad bajo fianza para un hijo de Gadafi tras diez años en prisión preventiva en Líbano

"El magistrado Zaher Hamadeh, el investigador judicial en el caso del secuestro y desaparición del imán Musa al Sadr, acordó liberar a Hanibal Gadafi bajo una fianza de 11 millones de dólares y prohibirle que viaje", informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Gadafi fue detenido en el Líbano en 2015 y está acusado de ocultar información sobre el paradero de Al Sadr, fundador del partido chií libanés Amal y quien desapareció cuando realizaba una visita oficial a Libia en 1978, sin que se le haya vuelto a ubicar.

La decisión de ponerle en libertad bajo fianza fue tomada después de que este viernes fuera llamado a declarar al Palacio de Justicia en Beirut por primera vez en alrededor de ocho años.

"Presentamos una petición para la liberación de Hanibal hace cuatro meses, que fue procesada de acuerdo con la ley en base a la solicitud de la parte demandante y la opinión de la fiscalía. Estos procedimientos se prolongaron durante mucho tiempo y no deberían haber llevado tanto", dijo a EFE uno de sus abogados, Charbel Khouri.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El acusado tenía apenas dos años cuando se perdió el rastro al imán en Libia y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones, ya había demandado su puesta en libertad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este jueves, la familia de Al Sadr reiteró en un comunicado que Hanibal Gadafi trabajó en los órganos de seguridad del régimen de su padre y que supervisó de forma directa diversas cárceles secretas libias, por lo que dispondría de datos relevantes en el caso de la desaparición.