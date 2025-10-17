Nicaragua da más concesiones a mineras chinas y suman casi 600.000 hectáreas con licencias

El Ministerio de Energía y Minas otorgó a la empresa Three Gold Coins Company S.A. una concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado El Parquer, con una superficie de 6.513,15 hectáreas, ubicado en el municipio de Wiwilí, departamento (provincia) de Nueva Segovia, fronterizo con Honduras, según el acuerdo ministerial.

Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado La Virgen, con una superficie de 1.428,94 hectáreas, ubicado en el municipio de Quilalí, provincia de Nueva Segovia.

La otra concesión minera fue cedida a la empresa Little Stone Mine S.A. en el lote denominado El Trriunfo, con una superficie de 13.361,06 hectáreas, ubicado en el municipio de Boaco, provincia de Boaco (centro), de acuerdo con la información.

En total, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado cerca de 30 concesiones mineras a empresas chinas en los últimos dos años por casi 600.000 hectáreas, que incluyen algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento.

La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona de conservación.

Por su parte, organismos opositores nicaragüenses en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) denunciaron la semana pasada la entrega masiva de territorios indígenas nicaragüenses a empresas mineras de China por parte del Gobierno sandinista.

Además de tildar de "ecocidio" la entrega de esas licencias, los organismos alertaron "con particular gravedad que varias concesiones fueron autorizadas dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, que incluyen la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos", fronterizos con Costa Rica.

Por tanto, las organizaciones denunciantes exigieron al Estado de Nicaragua "la anulación inmediata de todas las concesiones mineras otorgadas ilegalmente y el respeto irrestricto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas" e hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos de derechos humanos "para que condenen estas violaciones y tomen medidas concretas".

Hasta finales de 2023, Nicaragua había otorgado 299 concesiones mineras, 172 para la minería metálica y 127 para la no metálica, según datos oficiales.

Las exportaciones mineras de Nicaragua ascendieron a 1.391,6 millones de dólares en 2024, lo que significó un incremento del 20,1 % respecto a 2023, según el Banco Central nicaragüense.