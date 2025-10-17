Rusia atacó anoche infraestructura energética de cuatro regiones de Ucrania, según Kiev

Las regiones atacadas anoche por Rusia son Dnipropetrovsk y Kirovograd, en el centro-este del país; Sumi, en el noreste y fronteriza con Rusia, y Donetsk, en el este y epicentro de las hostilidades terrestres.

Las autoridades de la ciudad de Krivi Rig, situada en Dnipropetrovsk, han informado de ataques rusos a infraestructura industrial y energética.

La actual campaña rusa de ataques a infraestructuras energéticas se ha centrado especialmente en zonas ucranianas fronterizas con Rusia o en regiones por las que pasa el frente o adyacentes a éstas.

Este nuevo ataque ruso contra el sector energético ucraniano tiene lugar horas antes de que el presidente Volodímir Zelenski sea recibido en la Casa Blanca por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zelenski espera obtener de Trump defensas aéreas adicionales para proteger sus infraestructuras de estos ataques rusos y más ayuda para reforzar las capacidades ofensivas ucranianas de larga distancia con que Kiev trata de debilitar al enemigo con bombardeos dentro de Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según ha anunciado el Ministerio ucraniano de Energía, debido a los ataques recurrentes al sistema eléctrico de los últimos días se ha instituido de nuevo un régimen de racionamiento que limitará el consumo de las grandes empresas durante la mayor parte de la jornada de hoy.

Rusia atacó anoche territorio ucraniano con 70 drones, de los que 31 no pudieron ser interceptados e impactaron en varios lugares no especificados por la Fuerza Aérea ucraniana.

Ucrania también lanza casi cada noche ataques con drones contra territorio ruso. Las refinerías de petróleo son uno de los principales objetivos de estos ataques, que han empezado a dirigirse también contra infraestructuras eléctricas rusas.