Se investiga como un homicidio la muerte del fundador de la cadena española de moda Mango

Según publica este viernes el diario El País, el juzgado de instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) archivó provisionalmente la investigación el pasado mes de enero, después de que los Mossos concluyeran que la muerte de Andic fue accidental, pero lo reabrió dos meses después para practicar nuevas diligencias.

En un inicio, la policía catalana concluyó que Andic, que había salido de excursión con su hijo mayor el 14 de diciembre de 2024 para hacer una ruta por las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), falleció tras resbalar en uno de los senderos y caer al vacío desde unos 150 metros de altura.

No obstante, según revela El País, ciertas incongruencias en las declaraciones del hijo mayor del empresario, actual vicepresidente de Mango, alimentaron las sospechas de los Mossos, que optaron por llevar a cabo nuevas diligencias para aclarar si la muerte del fundador de Mango fue un accidente de montaña o un homicidio.

Además, de acuerdo con El País, que cita a diversas fuentes al tanto de la instrucción de la causa, que está bajo secreto de sumario, un testimonio relevante ha sido el de Estefanía Knuth, pareja sentimental del fallecido y que incidió en las malas relaciones entre padre e hijo.

En un comunicado, un portavoz de la familia recuerda que en todos estos meses transcurridos desde la muerte de Andic no ha hecho comentarios sobre la misma ni lo hará, pero se ha mostrado convencida de que este proceso "terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan".

"Eso sí, quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora con las autoridades competentes", añade el comunicado de la familia.

Isak Andik Ermay nació en 1953 en Estambul (Turquía), en el seno de una familia judía de origen sefardí, y se trasladó a Cataluña (este de España) a los 14 años.

A los diecisiete años ya vendía ropa y calzado en los mercadillos de la calle y más tarde abrió varias tiendas de ropa vaquera e hizo incursiones en la moda de temporada.

Cuarenta años después de abrir aquella primera tienda, Andic se situó en el puesto número 5 de la lista Forbes de las mayores fortunas de España, con un patrimonio estimado de 4.500 millones de euros.

Andic controlaba sus negocios a través de un 'holding' en el que también figuran sus tres hijos: Jonathan, Judith y Sarah.

Mango, presidida desde enero de 2025 por Toni Ruiz, cerró el primer semestre del año con una cifra de negocio de 1.728 millones de euros, un incremento del 12 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

El negocio internacional supuso el 78 % del total de facturación del semestre. España, Francia, Turquía, Alemania y Estados Unidos fueron los mercados con mayor cifra de facturación.