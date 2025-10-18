Desarticulan una red de trata y préstamos ilegales dirigida por colombianos en Honduras

Según un comunicado de la Policía Nacional, las detenciones de los miembros de la organización, tres hombres colombianos y una mujer hondureña, se produjeron en Macuelizo, departamento de Santa Bárbara, en el oeste, en una operación de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos.

La operación comenzó en el punto de control interfronterizo de Ceibita Norte del municipio de Quimistán y culminó en Macuelizo, donde los sospechosos de edades comprendidas entre 24 y 31 años mostraron "nerviosismo y resistencia" antes de ser aprehendidos.

A los cuatro se les imputa el delito de trata de personas agravado en la modalidad de servidumbre, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público (Fiscalía) de Quimistán para que continúe el proceso penal, indicó la Policía hondureña.

Según investigaciones, la organización combinaba "control humano y extorsión financiera" para someter a sus víctimas, y captaba a mujeres jóvenes ofreciéndoles supuestos empleos en “promoción y publicidad”, para luego mantenerlas en situación de servidumbre mediante amenazas y coacciones.

La red también ofrecía préstamos a pequeños comerciantes con intereses abusivos -la conocida modalidad “gota a gota”- y utilizaba la violencia psicológica y el temor para forzar el pago y evitar denuncias.

La hondureña detenida fungía como enlace local, al facilitar la inserción de los extranjeros, reclutaba víctimas, recolectaba los pagos y alertaba a sus cómplices sobre posibles operativos policiales.

Las investigaciones confirmaron además que dos de los colombianos se encontraban en situación migratoria irregular, con permisos vencidos, y el otro había sido declarado inadmisible por las autoridades migratorias de Honduras.