Excongresista de EEUU George Santos agradece a Trump su salida de prisión

Miami (EE.UU.), 18 oct (EFE).- El excongresista republicano George Santos, cuya condena a siete años de prisión fue conmutada el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en redes sociales que conversó este sábado con el mandatario, al que agradeció por la segunda oportunidad que le había otorgado.