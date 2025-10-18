Liberadas ocho mujeres sudamericanas en España víctimas de explotación sexual

Según informaron este sábado las fuerzas de seguridad, las víctimas eran captadas en los países de origen mediante falsas promesas de trabajo en España y adquirían una deuda de 6.000 euros, que debían saldar ejerciendo la prostitución.

En la operación fueron detenidas cinco personas, tres de ellas en Madrid y dos en Oviedo, entre las que figura la principal cabecilla de la organización, que cumple ya prisión provisional.

La Policía inició las pesquisas en marzo de este año tras recibir el testimonio de dos víctimas, lo que permitió descubrir una red perfectamente estructurada asentada en Madrid y Oviedo, que captaba a mujeres mediante engaño y promesas laborales falsas.

Una vez reclutadas, la organización les facilitaba toda la logística necesaria para el traslado a España, incluida la tramitación de pasaportes y los billetes de avión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al llegar a España, las mujeres eran informadas de que habían contraído una 'deuda' de 6.000 euros, que debían saldar con el ejercicio forzoso de la prostitución.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En algunos casos, cuando los clientes solicitaban consumo de cocaína durante los servicios, las propias víctimas contactaban con la cabecilla del grupo, quien coordinaba la entrega de la droga.

Los agentes contaron en esta operación con la colaboración de la ONG Our Service.