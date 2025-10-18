Panamá investiga la muerte de un indio en un petrolero británico y un panameño en pesquero

Ambos casos, que ocurrieron por separado, fueron atendidos el pasado viernes por el personal técnico del Departamento de Investigación de Accidentes Marítimos, adscrito a la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) junto con el Ministerio Público (Fiscalía) para "determinar las circunstancias de los hechos y cumplir con los protocolos internacionales aplicables".

El ingeniero de origen indio, identificado como Yashvendra Nath Sharma, falleció el pasado 7 de octubre mientras cumplía servicio a bordo del petrolero “BW Tucana”, de registro británico, en ruta hacia Panamá y navegando en aguas internacionales, según la información oficial.

A su llegada al Puerto de Balboa, en Ciudad de Panamá, la noche del pasado viernes "las autoridades competentes procedieron con las diligencias correspondientes" y "de manera preliminar, se presume también que el deceso se debió a fallas cardiacas", detalla la autoridad marítima.

Así, una vez concluidas las investigaciones, la Embajada de la India en Panamá coordinará junto con la compañía naviera la repatriación del cuerpo a su país de origen.

Por otro lado, un marinero panameño de 68 años, identificado como Abdiel Delgado, falleció la mañana del pasado viernes a bordo del buque pesquero “Monserrat”, mientras la embarcación se encontraba en navegación frente a la bahía de Chame.

Se presume que el marinero, que era titular de licencia de Patrón de Pesca de primera clase, también falleció a causa de un paro cardiaco. La nave arribó posteriormente al Puerto Internacional de Vacamonte, en el Pacífico cerca de Ciudad de Panamá, donde la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo.

La marina mercante de Panamá está conformada por 8.810 buques que representan 241,1 millones de tonelaje de registro bruto (TRB), o el 14 % de la flota mundial, según el último registro World Fleet Monitor de la plataforma Clarksons Research.