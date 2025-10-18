Rusia derriba 41 drones ucranianos sobre 12 regiones rusas y el mar Negro

"Anoche, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 41 drones ucranianos de ala fija", señala el comunicado del Ministerio de Defensa en Telegram.

La mayoría de los ataques se produjeron en las regiones de Briansk (12 drones derribados), Kaluga (cinco) y Bashkiria (cinco), donde hoy mismo las autoridades regionales informaron sobre la explosión de una fábrica de armas, aunque desvinculan el incidente del ataque con drones ucraniano.

Otros tres drones fueron interceptados sobrevolando la región de Moscú, otros dos sobre Bélgorod y Oriol y uno en Volgogrado, Kursk, Riazán, Tambov, Tula y Samara.

Además, otros seis fueron abatidos sobre el mar Negro.

Ayer, Defensa comunicó el derribo de 61 drones ucranianos, dos de ellos cerca de Moscú.

El parte castrense notifica los drones abatidos, pero no informa de los que impactan contra sus objetivos.