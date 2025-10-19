Alibaba invierte 926 millones dólares en mayor compra inmobiliaria en Hong Kong desde 2021

Se trata de la mayor transacción inmobiliaria registrada en la ciudad desde 2021 y una de las más relevantes del ejercicio económico en la región.

La adquisición comprende 28.015 metros cuadrados distribuidos en las 13 plantas más altas del edificio, con 50 plazas de aparcamiento y derechos exclusivos de rotulación, según informó Mandarin Oriental International, promotora del proyecto.

El precio medio del inmueble se sitúa en 23.876 dólares hongkoneses por metro cuadrado, lo que confirma un punto de inflexión en el debilitado segmento de oficinas, afectado por un exceso de oferta que mantiene vacantes unos 1,39 millones de metros cuadrados, cifra superior al total de los espacios nobles del distrito financiero de Central.

“Esta adquisición refleja nuestra confianza en el entorno económico y operativo de Hong Kong. La ciudad brinda un entorno ideal para la expansión internacional”, declaró Joe Tsai, presidente del conglomerado tecnológico chino, que planea establecer allí su sede corporativa.

En el mismo sentido, Eric Jing, responsable de Ant Group, subrayó que el enclave continúa siendo un nexo esencial entre China continental y los mercados globales, además de consolidarse como un centro de innovación dentro de la Gran Área de la Bahía.

El proyecto One Causeway Bay, gestionado por Hongkong Land, se erige sobre uno de los terrenos más emblemáticos de la ciudad.

Sustituye al hotel The Excelsior, cerrado en 2019 tras 46 años de operaciones, y ha supuesto una inversión de 650 millones de dólares estadounidenses para levantar una torre de 24 plantas, con cinco niveles dedicados a comercio y restauración bajo los espacios de oficinas. La finalización de las obras está prevista para 2026.

La compra de Alibaba y Ant se suma a otras operaciones recientes de envergadura, como la adquisición por parte del Colegio de Abogados de Hong Kong de una planta completa en The Center por 345 millones de dólares hongkoneses (unos 38 millones de euros, 44,3 millones de dólares).

Desde su llegada a Hong Kong en 1999, el conglomerado chino ha consolidado su presencia mediante plataformas digitales, operaciones financieras y centros de datos.

La reciente apuesta por el distrito de Causeway Bay refuerza su estrategia para anclar en la urbe semiautónoma su expansión global y su papel como puente entre la innovación china y el capital internacional.