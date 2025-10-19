El Ministro de Defensa de Venezuela dice que canonizaciones conceden "escudo espiritual"

"Ante las amenazas que intentan quebrar nuestra unidad, el cielo nos concede un escudo espiritual: una armadura de fe que fortalece nuestra misión de defender la independencia y preservar la integridad de la patria", señaló el funcionario en un mensaje publicado en Telegram.

A juicio del ministro, la canonización es más que un reconocimiento, "es un mensaje profético de paz".

"En un mundo fragmentado por la cultura del descarte, estos dos santos nos muestran el camino de la cultura del encuentro: él, sanando con amor; ella, educando en la verdad y la caridad", añadió.

Padrino López pidió que la paz que habitó los corazones de Hernández y Rendiles, "se derrame sobre Venezuela y sobre el mundo entero".

El papa León XIV encabezó la ceremonia de canonización en la plaza de San Pedro, donde se congregaron cerca de 55.000 personas, según informaron las autoridades locales, entre ellas una numerosa presencia de venezolanos, que se hizo notar por la gran cantidad de banderas de su país y camisetas con imágenes de los nuevos santos.

Entretanto, en Venezuela, feligreses se volcaron a las principales plazas de distintas ciudades para celebrar el acontecimiento, en un país que vive desde hace semanas una creciente tensión con EE.UU. en medio de su prolongada crisis política.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que la canonización de Hernández y de Rendiles reivindica la "verdadera" identidad de los venezolanos.

Maduro dijo, en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que caerá la "lengua" de aquellos que "atacan de manera xenofóbica" y dicen "barbaridades" sobre el país suramericano, "porque las bendiciones de Dios están sobre Venezuela".