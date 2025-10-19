Guyana firma un acuerdo para un préstamo de 156 millones de dólares con el Banco Mundial

"Proporcionará una infraestructura mejor equipada que podrá resistir los peligros naturales y ofrecerá un desplazamiento más seguro y fiable para las personas", indicó el ministro de Finanzas de Guyana, Ashni Sing, quien rubricó el documento junto con la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro.

En este sentido, Singh acogió con satisfacción este acuerdo que espera impulse el sector de las infraestructuras de transporte del país, con importantes mejoras y rehabilitaciones de varias carreteras en todo Guyana.

"Este proyecto tiene el potencial de ayudar a incrementar la producción y la productividad en nuestra economía no petrolera, por ejemplo, mediante carreteras que conectan las explotaciones agrícolas con los mercados, así como mejorar la conexión entre las comunidades", concluyó el titular guyanés de Finanzas.

Guyana, de apenas 850.000 habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El país caribeño obtuvo más de 716 millones de dólares en exportaciones de oro en 2012, lo que hizo de este metal una de sus fuentes de mayores ingresos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, en la actualidad, los ingresos petroleros han reemplazado a los demás sectores.

En 2024, Guyana obtuvo unos 2.600 millones de dólares provenientes de su participación en las ganancias del petróleo y las regalías, lo que contribuyó a las proyecciones favorables para su economía.

En 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha proyectado que la economía de Guyana crecerá un promedio anual del 14 % durante los próximos cinco años, después del récord de 2022.