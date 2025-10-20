Autoridades de Venezuela han rescatado doce cuerpos tras la inundación en una mina

A través de Instagram, García indicó que solo buscan un cuerpo más para "cerrar el trabajo", aunque en principio los Bomberos del municipio Roscio, ubicado en Bolívar, reportaron catorce fallecidos.

La gobernadora indicó que un equipo multidisciplinario ha trabajado para recuperar los cuerpos de estos hombres, quienes "estaban desarrollando una actividad minera" en El Callao y quedaron "atascados" tras las fuertes lluvias.

Asimismo, señaló que en el operativo participa el Ministerio de Desarrollo Minero, la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), así como bomberos, Protección Civil y la Policía Nacional Bolivariana del estado Bolívar.

La ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, Gabriela Jiménez, informó recientemente que el país ha registrado un 300 % más de lluvias de lo esperado durante 2025 que han afectado a más de 7.000 familias y que adjudicó a la crisis climática.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida, Portuguesa y Guárico (centro).