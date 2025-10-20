Bruselas espera que los Veintisiete aprueben hoy la desconexión acelerada del gas ruso

"Espero y confío en obtener el apoyo de los ministros (...), soy muy optimista", dijo este lunes el comisario europeo de Energía y Clima, Dan Jørgensen, a su llegada a un consejo de ministros de Energía celebrado en Luxemburgo.

El responsable comunitario agregó que el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con los países más afectados y ha constatado que "casi todos los Estados miembro apoyan esto", pese a las críticas de Eslovaquia y Hungría, y aseguró que Bruselas quiere ayudar a los socios con mayores desafíos, no sólo Budapest y Bratislava, a superar esos retos.

"Hay países que afrontan retos, y vamos a ayudarles con esos retos", añadió Jørgensen, quien recordó que la legislación debe aprobarse por mayoría cualificada y no por unanimidad, lo que elimina la posibilidad de veto por parte de un país.

La Comisión Europea, presionada por Estados Unidos en esa dirección, quiere que la UE acabe con los contratos de gas ruso a corto plazo en 2027 y un año después con los acuerdos a largo plazo, tanto por gasoducto como por barco.

En algunos países, esto genera dudas sobre la seguridad energética, especialmente en Hungría y Eslovaquia, dos Estados miembros de la UE cercanos a Rusia que se han beneficiado de excepciones en la legislación energética para romper con menos brusquedad su dependencia de los hidrocarburos de Moscú.

Otros países, como España, tenían dudas sobre la seguridad jurídica ante la posibilidad de que la ruptura de los contratos por fuerza mayor pueda generar litigios para las empresas importadoras.

"Habrá discusiones sobre algunas cuestiones específicas (...), pero confío en que lo esencial se mantendrá", señaló el comisario, quien reconoció que la ruptura con el mayor proveedor de gas a la UE hasta la invasión de Ucrania "no es fácil".

Antes de la guerra, la Unión Europea obtenía de Rusia cerca del 45 % de sus importaciones de gas, volumen que hoy ha caído al 13 % o "quizá un poco menos", señaló Jørgensen, quien agregó que la desconexión no es sólo "una señal muy clara" sino que también tiene un "efecto real" porque "en el futuro irá menos dinero a Rusia".