Bulgaria, dispuesta a que Putin cruce su espacio aéreo para cumbre con Trump en Budapest

Viena, 20 oct (EFE).- El Gobierno de Bulgaria, un país de la OTAN y de la UE, se ha mostrado este lunes dispuesto a permitir que el presidente ruso, Vladímir Putin, cruce su espacio aéreo para acudir a la anunciada cumbre sobre Ucrania con Donald Trump, en una fecha aún por determinar en Budapest.