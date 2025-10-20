Colombia y EE.UU., una relación económica dinámica sacudida por las turbulencias políticas

Durante décadas, ambos países han mantenido una estrecha alianza sustentada en el comercio, la cooperación militar y la asistencia económica. Sin embargo, los lazos comenzaron a deteriorarse desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero pasado y se agravaron tras los recientes ataques de su Administración contra supuestas narcolanchas en el Caribe.

El más reciente choque estalló en la víspera, cuando Trump anunció el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha antidrogas, acusó a Petro de ser "un líder del narcotráfico" y advirtió que planeaba imponer represalias comerciales.

Actualmente, la mayoría de las exportaciones colombianas a EE.UU. ya enfrentan un arancel del 10 %, la tasa base que Washington aplica a muchos otros países.

Aunque el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, moderó el tono este lunes al afirmar que no existen planes inmediatos de elevar los aranceles, la advertencia encendió las alarmas en Bogotá y en el sector privado.

Estados Unidos ha sido históricamente el principal socio comercial y mayor fuente de asistencia económica de Colombia. Desde 2012, ambos países mantienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) que eliminó aranceles para la mayoría de sus productos.

No obstante, Petro dijo este lunes que considera que el TLC está suspendido desde abril, cuando Washington incluyó a Colombia en su guerra comercial.

"El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al imponer aranceles del 10 %, se anularon las antiguas preferencias arancelarias", escribió el mandatario en X.

En 2024, el intercambio de bienes y servicios entre ambos países sumó 53.300 millones de dólares: 28.300 millones en exportaciones de EE.UU. y 25.000 millones en importaciones desde Colombia, lo que dejó un superávit de 3.300 millones a favor del país norteamericano, según la Oficina del Representante Comercial estadounidense.

Del lado colombiano, el petróleo y el sector agrícola, en especial las flores y el café, encabezan las exportaciones. En 2024, las ventas de combustibles y aceites minerales a EE.UU. alcanzaron 5.750 millones de dólares, mientras que las flores sumaron cerca de 1.890 millones y el café 1.422 millones, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Este año, pese a las crecientes tensiones, el flujo comercial se ha mantenido constante, al igual que el déficit para Colombia, que siempre compra más al país norteamericano que lo que le vende.

Hasta julio de 2025, las exportaciones de bienes colombianos a EE.UU. sumaron 8.811 millones de dólares, el 31 % del total exportado, según el DANE.

EE.UU. sigue siendo además el mayor inversor y emisor de remesas hacia Colombia, con 1.080 millones de dólares en inversión directa durante el primer trimestre del año y 3.225 millones en remesas en el primer semestre, de acuerdo con la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham).

El deterioro de la relación bilateral ha provocado advertencias de los principales gremios colombianos sobre los riesgos económicos.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime Alberto Cabal, advirtió hoy que la nueva crisis diplomática, en su opinión "provocada innecesariamente por Petro y su Gobierno", va a "tener consecuencias nefastas" y podría afectar a más de cinco millones de trabajadores vinculados al sector agroexportador.

En la misma línea se expresaron ayer la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), los principales gremios empresarial y cafetero del país, que pidieron a Petro actuar con "responsabilidad" y reabrir el diálogo con Trump para restablecer los canales diplomáticos y evitar un golpe al comercio bilateral.

"Prudencia, rigor jurídico y anteponer el bienestar de los colombianos a las ideologías", pidió hoy la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.