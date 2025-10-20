El aeropuerto de Jartum volverá a operar el 22 de octubre tras dos años y medio de guerra

Jartum, 20 oct (EFE).- La Autoridad de Aviación Civil de Sudán anunció este lunes que las operaciones en el aeropuerto internacional de Jartum se reanudarán el próximo miércoles, después de que la instalación haya permanecido cerrada desde el estallido de la guerra en el país el 15 de abril de 2023.