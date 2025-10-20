El nobel Krasznahorkai, con problemas de salud, no asistirá al festival español Kosmopolis

Según precisó este lunes el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), "a causa de problemas de salud que requieren atención inmediata", el escritor no podrá asistir a la conversación con el escritor Miquel de Palol prevista para el viernes próximo.

El autor "agradece a todo el mundo su comprensión y amabilidad", agrega el CCCB.

El paso de László Krasznahorkai por Kosmopolis iba a ser su primer acto público tras obtener el Nobel de Literatura, galardón que le fue otorgado el pasado 9 de octubre.