Mundo

El nobel Krasznahorkai, con problemas de salud, no asistirá al festival español Kosmopolis

Barcelona (España), 20 oct (EFE).- El último premio Nobel de Literatura, el escritor húngaro László Krasznahorkai, no participará finalmente en el festival literario Kosmopolis de la ciudad española de Barcelona debido a problemas de salud.

Por EFE
20 de octubre de 2025 - 08:30
Según precisó este lunes el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), "a causa de problemas de salud que requieren atención inmediata", el escritor no podrá asistir a la conversación con el escritor Miquel de Palol prevista para el viernes próximo.

El autor "agradece a todo el mundo su comprensión y amabilidad", agrega el CCCB.

El paso de László Krasznahorkai por Kosmopolis iba a ser su primer acto público tras obtener el Nobel de Literatura, galardón que le fue otorgado el pasado 9 de octubre.