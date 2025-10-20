Kallas afirma que presionar a Ucrania "no es el enfoque adecuado" para resolver la guerra

La jefa de la diplomacia europea se pronunció así tras la reunión que la semana pasada mantuvieron en Washington los presidentes estadounidense, Donald Trump, y ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Lo que no debemos olvidar es que Rusia es el agresor y Ucrania, la víctima, así que poner la presión sobre Ucrania como la víctima no es el enfoque adecuado, no solo para Ucrania, sino para la seguridad europea y global", declaró en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada hoy en Luxemburgo.

Agregó que si la agresión "da resultado", es "una invitación para hacerlo en otra parte también".

"Ejercer presión sobre Rusia pondrá fin a esta guerra. Pueden (los rusos) poner fin a esta guerra inmediatamente porque están bombardeando a los civiles, las infraestructuras civiles. El 93 % de los ataques rusos han sido sobre los civiles, lo que es contrario a todas las normas internacionales. Si cedemos, de modo que Rusia consigue lo que quiere, entonces veremos más de esto", expuso.

Añadió que la economía rusa "no está bien" y que las guerras terminan cuando a una de las partes se le agota el dinero.

"Por eso estamos aplicando las sanciones y, de hecho, si ves las señales de lo que hay ahí, creo que estamos sobrevalorando el poder de Rusia y subestimando nuestro poder para mantenernos más tiempo que Rusia", comentó.

Además, la política estonia apuntó que todo el mundo asegura que la integridad territorial es un valor "que defendemos".

"Creo que debemos mantenernos firmes con esto porque si simplemente cedemos los territorios, esto transmite el mensaje a todos de que puedes usar la fuerza contra tus vecinos y conseguir lo que quieres. Creo que esto es muy peligroso", aseveró.

También recalcó que hay una diferencia entre la situación "real" y "los fundamentos legales".

"Una cuestión es lo que se puede recuperar, pero la otra es lo que reconoces como territorio de otro país", explicó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha advertido al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra, según informó este domingo el diario Financial Times (FT).

Trump lanzó esa advertencia durante el encuentro que mantuvo con Zelenski el pasado viernes en la Casa Blanca para pedir más armamento, en concreto misiles Tomahawk, en una reunión que este medio calificó de "volátil".

El FT, que cita fuentes conocedoras de los detalles, aseguró hoy que ambos líderes llegaron a enzarzarse en un "intercambio de gritos" y que el mandatario republicano estuvo "maldiciendo constantemente".

"El presidente Trump es sincero al intentar terminar esta guerra, eso está muy claro. Nosotros también queremos terminar esta guerra, los ucranianos quieren. Quien no quiere es Rusia", añadió hoy Kallas, y resaltó que se está intentando convencer a los aliados de la UE en todo el mundo de que "nada" puede salir de reuniones como la que mantendrán Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest si Ucrania o la Unión Europea no están representadas.

Igualmente, aseguró que Putin solo negociará la paz "con seriedad" si cree que está perdiendo la guerra.

Por otro lado, señaló que a la UE solo le faltan por entregar a Ucrania 300.000 proyectiles de artillería para cumplir con el objetivo de dos millones que se había marcado y que veinticinco países se comprometieron hoy a ser parte del Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania.