Kallas pide que Zelenski se reúna con Putin y avisa de que agresor no debe lograr objetivo

“Es negativo que el agresor consiga lo que quiere, porque eso envía una señal a todos los agresores del mundo de que pueden ir y tomar lo que deseen”, dijo Kallas a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Luxemburgo.

Kallas fue preguntada por la visita del pasado viernes de Zelenski a la Casa Blanca, en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le advirtió de que Rusia destruirá su país si no acepta las condiciones de Moscú para poner fin a la guerra, según el diario 'Financial Times' (FT).

“Vemos los esfuerzos del presidente Trump por llevar la paz a Ucrania. Por supuesto, todos estos esfuerzos son bienvenidos, pero no vemos que Rusia realmente quiera la paz”, comentó la política estonia, que agregó que Moscú “solo entiende la fuerza y solo negocia cuando realmente se ve obligada a hacerlo”.

Por lo que se refiere al próximo encuentro anunciado entre Trump y Putin en Budapest, Kallas señaló que habría querido que fuera Zelenski quien se reuniera con el mandatario ruso, ya que “en realidad son ellos quienes tienen que ponerse de acuerdo en esto”.

“Pero veamos qué sale de esa reunión”, apuntó, a la vez que consideró que EE. UU. “tiene mucha fuerza para presionar a Rusia para que se siente a la mesa de negociaciones”.

En cualquier caso, afirmó que no está bien que Putin, cuya detención ha solicitado la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra en Ucrania, viaje a un país europeo.

Por lo que se refiere a la decimonovena ronda de sanciones que prepara la UE contra Moscú, Kallas confió en que se acuerde cuando se reúnan los líderes de la UE el jueves en Bruselas.

Recordó que Bruselas, además, ha propuesto un préstamo para Ucrania para reparar los daños de la guerra si Rusia no paga por ello, utilizando los beneficios de los activos rusos inmovilizados por sanciones.

“Hemos logrado grandes avances, pero aún no hemos llegado a nuestro objetivo”, dijo, y confió también en que haya avances en la cumbre de líderes europeos.

Como principal obstáculo se refirió a la solidaridad que pide Bélgica a los otros Estados miembros dada su exposición legal al albergar la mayor parte de los activos rusos sancionados.