La fábrica checa de Hyundai, la única en la UE, parará cuatro días ante la baja demanda

"Al igual que en cierres anteriores, esto responde a la evolución actual del mercado y a la demanda de vehículos”, señaló el portavoz de la entidad, Jan Rodek.

La semana que viene la fábrica sólo estará activa el miércoles. Algunos trabajadores mantendrán su actividad en labores de mantenimiento y administración, mientras que quienes se quedan en casa recibirán el 70 % del salario de esos días.

El pasado septiembre, esta planta, situada en Nošovice, en el noreste de la República Checa, estuvo parada cinco días, además de dos en enero y otros dos en febrero.

En 2024 salieron de las cadenas de montaje de Nosovice 330.890 vehículos, un 2,8 % menos que el ejercicio anterior, mientras que el plan para 2025 es de 295.000, un 11 % menos que en 2024.

En esta planta se fabrica el modelo i30 en seis versiones diferentes, todas con motor de combustión, tres versiones del Tucson, con motor de combustión, híbrido e híbrido enchufable, y el Kona eléctrico.

En la planta checa de Hyundai trabajan actualmente 3.100 personas y además genera empleo para otras 8.700 entre los suministradores.